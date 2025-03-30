«Торпедо» в концовке вырвало победу над тульским «Арсеналом»

«Торпедо» на выезде победило тульский «Арсенал» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил Марио Чурич.

«Торпедо» (51 очко) остается на втором месте в первой лиге, отставая от лидирующей «Балтики» на два очка, но у калининградцев есть одна игра в запасе.

«Арсенал» (33) идет восьмым в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 26-й тур.

30 марта 2025, 15:00. Арсенал (Тула)

В параллельном матче «Родина» в гостях переиграла «Ротор» — 1:0.