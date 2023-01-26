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«Арсенал» обыграл действующего чемпиона Черногории «Сутьеска» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» обыграл действующего чемпиона Черногории «Сутьеска» в товарищеском матче — 4:1.

Голами в составе тульской команды отметились Сергей Ткачев, Джордже Деспотович (дубль) и Роман Изотов. За черногорский клуб забил Божо Маркович.

Матчем против «Сутьеска» «Арсенал» завершил первый сбор в Турции. Второй учебно-тренировочный сбор команды пройдет в городе Белек с 30 января по 9 февраля.

Джордже Деспотович
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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