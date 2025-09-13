Костромской «Спартак» победил «Арсенал» и возглавил таблицу первой лиги

Костромской «Спартак» на выезде обыграл тульский «Арсенал» в матче 10-го тура первой лиги — 2:1.

У гостей гола забили Артур Гарибян и Кирилл Чурсин на 82-й и 90-й минутах соответственно. Единственный мяч гостей на счету Александра Трошечкина.

«Спартак» набрал 23 очка и возглавил турнирную таблицу первой лиги. «Арсенал» с 13 очками находится на 8-й строчке.