Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» в первой лиге

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

В составе «Арсенала» гол забил Максим Турищев. Южане ответили точным ударом Павла Мелешина.

«Арсенал» (26 очков) поднялся на второе место в таблице, «Сочи» (21) занимает шестую строчку.

В следующем матче первенства «оружейники» сыграют в гостях с «Чайкой» 20 октября, а «Сочи» днем ранее примет «Родину».