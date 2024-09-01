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Сегодня, 11:17

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» одержал победу в домашнем матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги над «СКА-Хабаровском» — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Арсенал» набрал 18 очков и вернулся на первое место в таблице первой лиги. Хабаровчане располагаются на 18-й строчке, имея в активе пять баллов.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК СКА-Хабаровск
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
2
 Урал 8 5 2 1 14-6 17
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
5
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
6
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
7
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
8
 Родина 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
11
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
12
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 8 1 3 4 8-12 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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31.08 10:00
Енисей – Балтика
 1 : 2
31.08 12:30
Уфа – Торпедо
 0 : 1
31.08 16:00
Урал – Алания
 3 : 1
31.08 18:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 1 : 0
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 - : -
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
1.09 18:00
Черноморец – Родина
 - : -
1.09 19:00
Сочи – Тюмень
 - : -
2.09 19:30
Ротор – Чайка
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