«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча

Тульский «Арсенал» одержал победу в домашнем матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги над «СКА-Хабаровском» — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Арсенал» набрал 18 очков и вернулся на первое место в таблице первой лиги. Хабаровчане располагаются на 18-й строчке, имея в активе пять баллов.