Тульский «Арсенал» победил «СКА-Хабаровск» и вернул себе лидерство в первой лиге

Тульский «Арсенал» одержал победу в домашнем матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги над «СКА-Хабаровском» — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Ансор Хабибов спустя минуту после выхода на замену.

«Арсенал» набрал 18 очков и вернулся на первое место в таблице первой лиги. Хабаровчане располагаются на 18-й строчке, имея в активе пять баллов.

В следующем матче «оружейники» сыграют в гостях против «Торпедо» 9 сентября, а «СКА-Хабаровск» на следующий день примет «Чайку».