«Арсенал» сыграл вничью с «Шинником», «Тюмень» победила впервые за 13 туров
«Арсенал» сыграл вничью с «Шинником» в матче 16-го тура первой лиги — 1:0.
За туляков забил форвард Максим Турищев, ярославская команда сравняла счет благодаря автоголу нападающего хозяев Артема Попова.
«Оружейники» идут на 2-м месте в турнирной таблице с 28 очками, «Шинник» — на 16-й строчке (15 очков).
В параллельной встрече «Тюмень» победила «Енисей» со счетом 3:1, прервав 12-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.
Тюменцы занимают последнее, 18-е место в таблице (9 очков), красноярцы — на 10-й строчке (20).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|15
|7
|8
|0
|28-12
|29
|
2
|Арсенал
|16
|6
|10
|0
|15-9
|28
|
3
|Балтика
|15
|7
|6
|2
|17-10
|27
|
4
|Урал
|15
|7
|5
|3
|22-15
|26
|
5
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|24-15
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Ротор
|15
|5
|7
|3
|12-9
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
9
|Нефтехимик
|15
|5
|6
|4
|12-13
|21
|
10
|Енисей
|16
|6
|2
|8
|16-20
|20
|
11
|Родина
|15
|4
|7
|4
|15-15
|19
|
12
|Чайка
|15
|4
|7
|4
|17-18
|19
|
13
|Алания
|15
|4
|5
|6
|9-11
|17
|
14
|КАМАЗ
|15
|4
|4
|7
|12-11
|16
|
15
|Шинник
|16
|3
|6
|7
|11-18
|15
|
16
|Сокол
|15
|3
|6
|6
|8-18
|15
|
17
|Уфа
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.10
|09:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|6 : 1
|26.10
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|1 : 1
|26.10
|17:00
|
Тюмень – Енисей
|4 : 1
|26.10
|19:00
|
Балтика – Урал
|- : -
|27.10
|13:00
|
Уфа – Ротор
|- : -
|27.10
|15:00
|
Алания – Чайка
|- : -
|27.10
|17:00
|
КАМАЗ – Сочи
|- : -
|27.10
|18:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|27.10
|19:00
|
Родина – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|5
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
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