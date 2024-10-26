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Сегодня, 18:55

«Арсенал» сыграл вничью с «Шинником», «Тюмень» победила впервые за 13 туров

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Арсенал» сыграл вничью с «Шинником» в матче 16-го тура первой лиги — 1:0.

За туляков забил форвард Максим Турищев, ярославская команда сравняла счет благодаря автоголу нападающего хозяев Артема Попова.

«Оружейники» идут на 2-м месте в турнирной таблице с 28 очками, «Шинник» — на 16-й строчке (15 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:1
Шинник

В параллельной встрече «Тюмень» победила «Енисей» со счетом 3:1, прервав 12-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

Тюменцы занимают последнее, 18-е место в таблице (9 очков), красноярцы — на 10-й строчке (20).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 17:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
4:1
Енисей

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
2
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
3
 Балтика 15 7 6 2 17-10 27
4
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
9
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
10
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
11
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
12
 Чайка 15 4 7 4 17-18 19
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
16
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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26.10 09:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 6 : 1
26.10 17:00
Арсенал – Шинник
 1 : 1
26.10 17:00
Тюмень – Енисей
 4 : 1
26.10 19:00
Балтика – Урал
 - : -
27.10 13:00
Уфа – Ротор
 - : -
27.10 15:00
Алания – Чайка
 - : -
27.10 17:00
КАМАЗ – Сочи
 - : -
27.10 18:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
27.10 19:00
Родина – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 5
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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