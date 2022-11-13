«Арсенал» выиграл второй матч подряд, обыграв «Краснодар-2»

Тульский «Арсенал» дома обыграл «Краснодар-2» в матче 18-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами в составе тульской команды отметились Камран Алиев, Сергей Ткачев и Кирилл Панченко. За краснодарский клуб забил Данила Гайворонский.

«Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице первой лиги. «Краснодар-2» находится на 17-й строчке (12 очков).