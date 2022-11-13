«Арсенал» выиграл второй матч подряд, обыграв «Краснодар-2»
Тульский «Арсенал» дома обыграл «Краснодар-2» в матче 18-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами в составе тульской команды отметились Камран Алиев, Сергей Ткачев и Кирилл Панченко. За краснодарский клуб забил Данила Гайворонский.
«Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице первой лиги. «Краснодар-2» находится на 17-й строчке (12 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|18
|10
|5
|3
|35-20
|35
|
2
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|32-21
|35
|
3
|Арсенал
|18
|9
|4
|5
|28-20
|31
|
4
|Рубин
|18
|8
|7
|3
|31-21
|31
|
5
|Енисей
|18
|8
|7
|3
|26-19
|31
|
6
|СКА-Хаб.
|18
|8
|5
|5
|33-21
|29
|
7
|Шинник
|18
|8
|3
|7
|21-20
|27
|
8
|КАМАЗ
|18
|7
|6
|5
|23-18
|27
|
9
|Нефтехимик
|18
|7
|6
|5
|17-12
|27
|
10
|Волгарь
|18
|7
|5
|6
|19-17
|26
|
11
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
12
|Родина
|18
|5
|5
|8
|17-23
|20
|
13
|Акрон
|18
|4
|8
|6
|18-24
|20
|
14
|Уфа
|18
|4
|6
|8
|14-24
|18
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|16-20
|16
|
17
|Краснодар-2
|18
|3
|3
|12
|12-31
|12
|
18
|Волга
|18
|2
|6
|10
|13-27
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.11
|14:00
|
Велес – Динамо Мх
|0 : 1
|12.11
|16:00
|
Волга – Уфа
|2 : 1
|13.11
|11:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|3 : 1
|13.11
|15:00
|
Волгарь – Балтика
|1 : 2
|13.11
|16:00
|
Арсенал – Краснодар-2
|3 : 1
|13.11
|16:00
|
Кубань – Нефтехимик
|0 : 1
|13.11
|16:00
|
Рубин – Енисей
|0 : 0
|13.11
|16:00
|
Шинник – Акрон
|1 : 0
|13.11
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|14
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
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