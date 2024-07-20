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Сегодня, 21:07

Тульский «Арсенал» обыграл КАМАЗ в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» на своем поле победил КАМАЗ в матче 2-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил защитник туляков Кирилл Большаков.

«Арсенал» (6 очков) одержал вторую победу кряду и вышел на второе место в первой лиге. КАМАЗ (0) потерпел второе поражение и идет 16-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 2-й тур
20 июл, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:0
КАМАЗ

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК КАМАЗ
1
0
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«Сокол» победил «Енисей» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
3
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
4
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
5
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
6
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
7
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
8
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
9
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
10
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
11
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
12
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
13
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 1 : 0
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 1 : 0
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 - : -
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 - : -
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
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22.07 18:00
Ротор – Торпедо
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Саид Алиев

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Торпедо М

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Султан Джамилов

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Вилинтон Апонса

Торпедо М

 1
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Кевин Андраде

Кевин Андраде

Балтика

 1 0 1
Никита Бурмистров

Никита Бурмистров

Сочи

 1 0 1
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