Тульский «Арсенал» обыграл КАМАЗ в первой лиге

Тульский «Арсенал» на своем поле победил КАМАЗ в матче 2-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил защитник туляков Кирилл Большаков.

«Арсенал» (6 очков) одержал вторую победу кряду и вышел на второе место в первой лиге. КАМАЗ (0) потерпел второе поражение и идет 16-м в турнирной таблице.