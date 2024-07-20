Тульский «Арсенал» обыграл КАМАЗ в первой лиге
Тульский «Арсенал» на своем поле победил КАМАЗ в матче 2-го тура первой лиги — 1:0.
Единственный гол на 75-й минуте забил защитник туляков Кирилл Большаков.
«Арсенал» (6 очков) одержал вторую победу кряду и вышел на второе место в первой лиге. КАМАЗ (0) потерпел второе поражение и идет 16-м в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
3
|Сокол
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
5
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
6
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Уфа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
9
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Родина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Алания
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.07
|12:30
|
Урал – Шинник
|2 : 1
|20.07
|18:00
|
Сокол – Енисей
|1 : 0
|20.07
|19:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|1 : 0
|20.07
|20:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|21.07
|12:30
|
Тюмень – Алания
|- : -
|21.07
|18:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|21.07
|19:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|21.07
|19:30
|
Черноморец – Чайка
|- : -
|22.07
|18:00
|
Ротор – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|
|
Султан Джамилов
Нефтехимик
|1
|П
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Вилинтон Апонса
Торпедо М
|1
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1
|
|
Никита Бурмистров
Сочи
|1
|0
|1
Новости