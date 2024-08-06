«Арсенал» — «Енисей»: видеообзор матча первой лиги

Тульский «Арсенал» нас своем поле переиграл «Енисей» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1. На 7-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Тимофея Шипунова. Затем у хозяев отличились Данил Липовой и Алан Цараев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Арсенал» набрал 12 очков и идет на первом месте в турнирной таблице. «Енисей» занимает 13-ю строчку с тремя баллами.