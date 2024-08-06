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Сегодня, 00:22

«Арсенал» — «Енисей»: видеообзор матча первой лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» нас своем поле переиграл «Енисей» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1. На 7-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Тимофея Шипунова. Затем у хозяев отличились Данил Липовой и Алан Цараев.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Арсенал» набрал 12 очков и идет на первом месте в турнирной таблице. «Енисей» занимает 13-ю строчку с тремя баллами.

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Енисей
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Неделя

Тульский «Арсенал» вырвал победу у «Енисея» в компенсированное время
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 5-1 12
2
 Нефтехимик 4 3 0 1 6-5 9
3
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
4
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
5
 Сокол 4 2 2 0 3-1 8
6
 Алания 4 2 1 1 4-1 7
7
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
8
 Родина 4 2 1 1 2-1 7
9
 Балтика 4 1 3 0 4-2 6
10
 Сочи 4 1 1 2 4-5 4
11
 Ротор 4 1 1 2 2-3 4
12
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
13
 Енисей 4 1 0 3 3-5 3
14
 КАМАЗ 4 1 0 3 2-4 3
15
 Черноморец 4 1 0 3 4-7 3
16
 СКА-Хаб. 4 1 0 3 2-9 3
17
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
18
 Шинник 4 0 0 4 1-7 0
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 2 : 2
2.08 20:00
Балтика – Черноморец
 2 : 0
3.08 15:00
Торпедо – Чайка
 1 : 1
3.08 16:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 3
3.08 16:00
Урал – Сокол
 0 : 0
4.08 17:30
Шинник – Сочи
 0 : 2
4.08 18:00
Нефтехимик – Ротор
 1 : 0
4.08 20:00
Родина – КАМАЗ
 0 : 1
5.08 19:00
Арсенал – Енисей
 2 : 1
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 2
Тарас Гаглоев

Тарас Гаглоев

Алания

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 3 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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