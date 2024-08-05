Тульский «Арсенал» вырвал победу у «Енисея» в компенсированное время
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Енисеем» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.
Красноярцы забили благодаря точному удару Тимофея Шипунова на 7-й минуте. «Оружейники» ответили голами Данила Липового (22) и Алана Цараева (90+6).
«Арсенал» набрал 12 очков и сохранил первое место в таблице. «Енисей» занимает 13-ю строчку с тремя баллами.
В следующем матче туляки примут «Нефтехимик» 11 августа, а «Енисей» днем ранее сыграет в гостях с «Аланией».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|
2
|Нефтехимик
|4
|3
|0
|1
|6-5
|9
|
3
|Чайка
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
4
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
5
|Сокол
|4
|2
|2
|0
|3-1
|8
|
6
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-1
|7
|
7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
8
|Родина
|4
|2
|1
|1
|2-1
|7
|
9
|Балтика
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
10
|Сочи
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
11
|Ротор
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Тюмень
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
13
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|3-5
|3
|
14
|КАМАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|
15
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|СКА-Хаб.
|4
|1
|0
|3
|2-9
|3
|
17
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
18
|Шинник
|4
|0
|0
|4
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.08
|17:30
|
Уфа – Тюмень
|2 : 2
|2.08
|20:00
|
Балтика – Черноморец
|2 : 0
|3.08
|15:00
|
Торпедо – Чайка
|1 : 1
|3.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 3
|3.08
|16:00
|
Урал – Сокол
|0 : 0
|4.08
|17:30
|
Шинник – Сочи
|0 : 2
|4.08
|18:00
|
Нефтехимик – Ротор
|1 : 0
|4.08
|20:00
|
Родина – КАМАЗ
|0 : 1
|5.08
|19:00
|
Арсенал – Енисей
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Руслан Барт
Сочи
|2
|
|
Тарас Гаглоев
Алания
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
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