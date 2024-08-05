Тульский «Арсенал» вырвал победу у «Енисея» в компенсированное время

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Енисеем» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Красноярцы забили благодаря точному удару Тимофея Шипунова на 7-й минуте. «Оружейники» ответили голами Данила Липового (22) и Алана Цараева (90+6).

«Арсенал» набрал 12 очков и сохранил первое место в таблице. «Енисей» занимает 13-ю строчку с тремя баллами.

В следующем матче туляки примут «Нефтехимик» 11 августа, а «Енисей» днем ранее сыграет в гостях с «Аланией».