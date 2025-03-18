«Арсенал» Тула — «Чайка»: видеообзор матча

Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Чайкой» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Арсенал» (32 очка) остается на девятом месте в первой лиге. Команда Александра Сторожука продлила серию без побед до 14 матчей. В последний раз туляки побеждали больше полугода назад — 16 сентября «Арсенал» обыграл «Урал» (1:0) в 10-м туре.

«Чайка» (30) идет десятой в турнирной таблице.