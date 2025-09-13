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13 сентября 2025, 15:10

«Арсенал» — «Спартак» Кострома: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Арсенал» и «Спартак» Кострома сыграют в первой лиге 13 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алан Цараев, игрок «Арсенала».
Фото ФК «Арсенал»

«Арсенал» и «Спартак» Кострома сыграют в 10-м туре PARI первой лиги в субботу, 13 сентября. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Тула. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 10-й тур.
13 сентября 2025, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал
1:2
Спартак Кс

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Спартак» Кострома можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 9-ти туров ФНЛ клуб из Тулы набрал 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда из Костромы с 20-ю баллами идет на третьей строчке.

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Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Кострома)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
11.07 00:00 Пари НН – Ротор - : -
11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
11.07 00:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
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