«Арсенал» и «Спартак» Кострома сыграют в 10-м туре PARI первой лиги в субботу, 13 сентября. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Тула. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 10-й тур.

13 сентября 2025, 17:00. Арсенал (Тула)

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Спартак» Кострома можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 9-ти туров ФНЛ клуб из Тулы набрал 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда из Костромы с 20-ю баллами идет на третьей строчке.

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