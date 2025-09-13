«Арсенал» — «Спартак» Кострома: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
«Арсенал» и «Спартак» Кострома сыграют в первой лиге 13 сентября
«Арсенал» и «Спартак» Кострома сыграют в 10-м туре PARI первой лиги в субботу, 13 сентября. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Тула. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Спартак» Кострома можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».
По итогам 9-ти туров ФНЛ клуб из Тулы набрал 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда из Костромы с 20-ю баллами идет на третьей строчке.
ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Велес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Волга
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Спартак Кс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
|11.07
|00:00
|Пари НН – Ротор
|- : -
|11.07
|00:00
|Волга – Енисей
|- : -
|11.07
|00:00
|Нефтехимик – Велес
|- : -
|11.07
|00:00
|Шинник – Сочи
|- : -
|11.07
|00:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|- : -
|11.07
|00:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|11.07
|00:00
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
|11.07
|00:00
|Уфа – Ленинградец
|- : -
|11.07
|00:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
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