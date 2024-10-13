«Арсенал» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча первой лиги онлайн
«Арсенал» и «Сочи» сыграют в 14-м туре первой лиги в воскресенье, 13 октября. Матч пройдет на центральном стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 14.00 по московскому времени.
Трансляцию игры в прямом эфире покажут официальное сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн сервис «Кинопоиск» (доступен по подписке).
Основные события игры «Арсенал» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».
В 13 турах «Арсенал» набрал 25 очков и лидирует в турнирной таблице первой лиги, у «Сочи» — 20 очков и 6-я строчка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|14
|6
|8
|0
|25-12
|26
|
2
|Урал
|14
|7
|4
|3
|19-12
|25
|
3
|Арсенал
|13
|6
|7
|0
|11-5
|25
|
4
|Черноморец
|14
|7
|2
|5
|21-17
|23
|
5
|Балтика
|13
|5
|6
|2
|12-9
|21
|
6
|Сочи
|13
|5
|5
|3
|22-14
|20
|
7
|Нефтехимик
|14
|5
|5
|4
|12-13
|20
|
8
|Родина
|14
|4
|7
|3
|15-14
|19
|
9
|Ротор
|13
|4
|6
|3
|10-8
|18
|
10
|Чайка
|13
|4
|5
|4
|15-16
|17
|
11
|Енисей
|14
|5
|2
|7
|14-16
|17
|
12
|СКА-Хаб.
|13
|4
|4
|5
|14-21
|16
|
13
|КАМАЗ
|13
|4
|3
|6
|12-10
|15
|
14
|Сокол
|14
|3
|6
|5
|8-17
|15
|
15
|Алания
|13
|3
|5
|5
|8-9
|14
|
16
|Шинник
|14
|3
|5
|6
|9-14
|14
|
17
|Уфа
|14
|2
|5
|7
|13-21
|11
|
18
|Тюмень
|14
|1
|3
|10
|9-21
|6
|12.10
|12:00
|
Уфа – Черноморец
|0 : 3
|12.10
|16:00
|
Урал – Тюмень
|1 : 0
|12.10
|17:00
|
Торпедо – Сокол
|5 : 0
|12.10
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|1 : 0
|12.10
|20:00
|
Родина – Енисей
|1 : 1
|13.10
|14:00
|
Арсенал – Сочи
|- : -
|13.10
|17:00
|
Алания – Балтика
|- : -
|13.10
|17:00
|
Чайка – КАМАЗ
|- : -
|13.10
|17:00
|
Ротор – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|12
|1
|3