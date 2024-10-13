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Сегодня, 12:30

«Арсенал» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча первой лиги онлайн

«Арсенал» и «Сочи» сыграют в 14-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Арсенал» и «Сочи» сыграют в 14-м туре первой лиги в воскресенье, 13 октября. Матч пройдет на центральном стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут официальное сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн сервис «Кинопоиск» (доступен по подписке).

Основные события игры «Арсенал» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
13 окт, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Сочи

В 13 турах «Арсенал» набрал 25 очков и лидирует в турнирной таблице первой лиги, у «Сочи» — 20 очков и 6-я строчка.

ФК Арсенал (Тула)
ФК Сочи
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«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
2
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
3
 Арсенал 13 6 7 0 11-5 25
4
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
5
 Балтика 13 5 6 2 12-9 21
6
 Сочи 13 5 5 3 22-14 20
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
9
 Ротор 13 4 6 3 10-8 18
10
 Чайка 13 4 5 4 15-16 17
11
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
12
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
13
 КАМАЗ 13 4 3 6 12-10 15
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Алания 13 3 5 5 8-9 14
16
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.10 12:00
Уфа – Черноморец
 0 : 3
12.10 16:00
Урал – Тюмень
 1 : 0
12.10 17:00
Торпедо – Сокол
 5 : 0
12.10 18:00
Нефтехимик – Шинник
 1 : 0
12.10 20:00
Родина – Енисей
 1 : 1
13.10 14:00
Арсенал – Сочи
 - : -
13.10 17:00
Алания – Балтика
 - : -
13.10 17:00
Чайка – КАМАЗ
 - : -
13.10 17:00
Ротор – СКА-Хаб.
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 8 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 12 1 3
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