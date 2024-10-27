«Арсенал» — «Шинник»: видеообзор матча

Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Шинником» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Оружейники» идут на 3-м месте в турнирной таблице с 28 очками, «Шинник» — на 15-й строчке (15 очков).