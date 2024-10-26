Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:00

«Арсенал» — «Шинник»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Арсенал» сыграет с «Шинником» в Первой лиги 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Турищев (ФК «Арсенал»).
Фото ФК «Арсенал»

«Арсенал» сыграет с «Шинником» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Арсенал» — «Шинник» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Следить за игрой можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 15 туров Первой лиги тульская команда набрала 27 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Ярославский клуб с 14-ю баллами располагается на 16-й строчке ФНЛ.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Шинник

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Шинник
Читайте также
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Популярное видео
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«СКА-Хабаровск» разгромил «Черноморец», забив шесть голов в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
2
 Арсенал 15 6 9 0 14-8 27
3
 Балтика 15 7 6 2 17-10 27
4
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
9
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
10
 Енисей 15 6 2 7 15-16 20
11
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
12
 Чайка 15 4 7 4 17-18 19
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
16
 Шинник 15 3 5 7 10-17 14
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 15 1 3 11 9-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.10 09:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 6 : 1
26.10 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
26.10 17:00
Тюмень – Енисей
 - : -
26.10 19:00
Балтика – Урал
 - : -
27.10 13:00
Уфа – Ротор
 - : -
27.10 15:00
Алания – Чайка
 - : -
27.10 17:00
КАМАЗ – Сочи
 - : -
27.10 18:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
27.10 19:00
Родина – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 5
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости