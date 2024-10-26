«Арсенал» — «Шинник»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)
«Арсенал» сыграет с «Шинником» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Арсенал» — «Шинник» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Следить за игрой можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.
По итогам 15 туров Первой лиги тульская команда набрала 27 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Ярославский клуб с 14-ю баллами располагается на 16-й строчке ФНЛ.
Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|15
|7
|8
|0
|28-12
|29
|
2
|Арсенал
|15
|6
|9
|0
|14-8
|27
|
3
|Балтика
|15
|7
|6
|2
|17-10
|27
|
4
|Урал
|15
|7
|5
|3
|22-15
|26
|
5
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|24-15
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Ротор
|15
|5
|7
|3
|12-9
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
9
|Нефтехимик
|15
|5
|6
|4
|12-13
|21
|
10
|Енисей
|15
|6
|2
|7
|15-16
|20
|
11
|Родина
|15
|4
|7
|4
|15-15
|19
|
12
|Чайка
|15
|4
|7
|4
|17-18
|19
|
13
|Алания
|15
|4
|5
|6
|9-11
|17
|
14
|КАМАЗ
|15
|4
|4
|7
|12-11
|16
|
15
|Сокол
|15
|3
|6
|6
|8-18
|15
|
16
|Шинник
|15
|3
|5
|7
|10-17
|14
|
17
|Уфа
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
18
|Тюмень
|15
|1
|3
|11
|9-24
|6
|26.10
|09:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|6 : 1
|26.10
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|26.10
|17:00
|
Тюмень – Енисей
|- : -
|26.10
|19:00
|
Балтика – Урал
|- : -
|27.10
|13:00
|
Уфа – Ротор
|- : -
|27.10
|15:00
|
Алания – Чайка
|- : -
|27.10
|17:00
|
КАМАЗ – Сочи
|- : -
|27.10
|18:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|27.10
|19:00
|
Родина – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|5
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3