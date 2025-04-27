«Арсенал» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Ротором» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

После 30 игр «Арсенал» находится на 10-м месте в турнирной таблице первой лиги с 37 очками. «Ротор» занимает 9-е место с 41 очком.