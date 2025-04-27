«Арсенал» дома сыграл вничью с «Ротором» в первой лиге
«Арсенал» дома сыграл вничью с «Ротором» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
У хозяев гол на 18-й минуте забил полузащитник Сергей Ткачев. У гостей забитый мяч на счету нападающего Ильи Сафронова (7-я).
«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги. «Ротор» с 41 очком идет на 9-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|19
|9
|2
|50-17
|66
|
2
|Торпедо
|30
|14
|13
|3
|47-24
|55
|
3
|Черноморец
|30
|16
|6
|8
|45-33
|54
|
4
|Сочи
|30
|15
|8
|7
|48-29
|53
|
5
|Урал
|30
|13
|11
|6
|41-32
|50
|
6
|СКА-Хаб.
|30
|12
|8
|10
|36-37
|44
|
7
|Енисей
|30
|12
|6
|12
|30-32
|42
|
8
|Родина
|30
|10
|11
|9
|31-26
|41
|
9
|Ротор
|30
|9
|14
|7
|25-23
|41
|
10
|Арсенал
|30
|7
|16
|7
|22-23
|37
|
11
|КАМАЗ
|30
|10
|6
|14
|28-27
|36
|
12
|Шинник
|30
|8
|11
|11
|22-29
|35
|
13
|Нефтехимик
|30
|8
|10
|12
|28-32
|34
|
14
|Чайка
|30
|7
|13
|10
|29-38
|34
|
15
|Уфа
|30
|7
|8
|15
|27-44
|29
|
16
|Тюмень
|30
|7
|5
|18
|25-43
|26
|
17
|Сокол
|30
|4
|11
|15
|18-39
|23
|
18
|Алания
|30
|5
|8
|17
|19-43
|23
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|08:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 2
|26.04
|14:00
|
Урал – Балтика
|2 : 5
|26.04
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|1 : 0
|26.04
|18:00
|
Чайка – Сочи
|0 : 2
|27.04
|12:00
|
Алания – Торпедо
|2 : 4
|27.04
|14:00
|
Уфа – Шинник
|1 : 0
|27.04
|15:00
|
Сокол – Черноморец
|1 : 2
|27.04
|15:00
|
Тюмень – Нефтехимик
|1 : 0
|27.04
|17:00
|
Арсенал – Ротор
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Мартин Секулич
Урал
|10
|
|
Александр Юшин
Торпедо
|10
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Илья Сафронов
Сочи, Ротор
|19
|1
|2
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