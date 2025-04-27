«Арсенал» дома сыграл вничью с «Ротором» в первой лиге

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Ротором» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

У хозяев гол на 18-й минуте забил полузащитник Сергей Ткачев. У гостей забитый мяч на счету нападающего Ильи Сафронова (7-я).

«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги. «Ротор» с 41 очком идет на 9-й строчке.