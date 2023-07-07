«Арсенал» подписал россиянина, игравшего последние 6 лет в Чехии

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Владислава Левина. Его последним клубом был «Словацко».

28-летний полузащитник последние 6 лет выступал в Чехии, куда перебрался из московского «Динамо».

В сезоне-2022/23 он провел 14 матчей во всех турнирах и получил одну желтую карточку.