«Арсенал» подписал контракт с Аванесяном и Цулаей

Тульский «Арсенал» заключил соглашение с полузащитником «Балтики» Тиграном Аванесяном и голкипером академии «Ростова» Михаилом Цулаей.

Между футбольными клубами «Балтика» и «Арсенал» достигнута договоренность о трансфере Тиграна Аванесяна. Туляки выкупают права на полузащитника.

22-летний Аванесян является воспитанником Калининградского футбола. За «Балтику» принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

19-летний Цулая воспитанник «Ростова». Выступал за дубль и молодежку южан.