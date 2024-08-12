«Арсенал» — «Нефтехимик»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

У хозяев забил Сергей Ткачев, у гостей — Константин Шильцов.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с 13 очками, «Нефтехимик» идет на второй строчке с 10 очками.