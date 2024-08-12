«Арсенал» — «Нефтехимик»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги
«Арсенал» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
У хозяев забил Сергей Ткачев, у гостей — Константин Шильцов.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с 13 очками, «Нефтехимик» идет на второй строчке с 10 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|
2
|Нефтехимик
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
3
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
4
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
5
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
6
|Родина
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
8
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Ротор
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
11
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
12
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
13
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
14
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
15
|КАМАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|0 : 0
|10.08
|18:00
|
Сокол – Балтика
|1 : 1
|10.08
|19:00
|
Алания – Енисей
|0 : 1
|10.08
|19:00
|
Сочи – Черноморец
|2 : 1
|11.08
|15:00
|
Тюмень – Ротор
|0 : 1
|11.08
|19:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|1 : 1
|11.08
|19:00
|
Чайка – Родина
|2 : 2
|12.08
|17:30
|
Уфа – Урал
|- : -
|12.08
|20:00
|
КАМАЗ – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Руслан Червяков
Торпедо М
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
Новости