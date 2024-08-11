Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком»

Тульский «Арсенал» в матче 5-го тура ФНЛ дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» со счетом 1:1.

На гол Константина Шильцова хозяева ответили точным ударом Сергея Ткачева.

В другом матче «Родина» сыграла вничью с «Чайкой» (2:2), отыгравшись во втором тайме с 0:2.

«Арсенал» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Нефтехимик» с 10 очками — на второй строчке. «Чайка» занимает третье место (9 очков), «Родина» с 8 очками на шестой позиции.