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«Арсенал» интересуется защитником «Химок» Волковым

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Лидер Мелбет-Первой лиги «Арсенал» проявляет заинтересованность к защитнику «Химок» Захару Волкову, утверждает Metaratings.ru.

У тульской команды на длительный срок выбыли два защитника — Эрвинг Ботака-Иобома и Кирилл Большаков, поэтому «оружейники» ищут усиление. Препятствием для трансфера футболиста может послужить заработная плата Волкова, которая составляет около двух миллионов рублей в месяц. «Арсенал» не в состоянии ее повторить, а «Химки» не хотят отдавать защитника в аренду и доплачивать ему зарплату. Тем не менее, вероятность перехода сохраняется.

В нынешнем сезоне 27-летний Волков провел три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Химками» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
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3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
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 Сочи 8 4 1 3 13-10 13
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 КАМАЗ 8 2 2 4 6-6 8
13
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
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 Черноморец 8 2 2 4 10-13 8
15
 Уфа 8 1 3 4 8-12 6
16
 Шинник 8 1 3 4 2-7 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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