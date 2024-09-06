«Арсенал» интересуется защитником «Химок» Волковым

Лидер Мелбет-Первой лиги «Арсенал» проявляет заинтересованность к защитнику «Химок» Захару Волкову, утверждает Metaratings.ru.

У тульской команды на длительный срок выбыли два защитника — Эрвинг Ботака-Иобома и Кирилл Большаков, поэтому «оружейники» ищут усиление. Препятствием для трансфера футболиста может послужить заработная плата Волкова, которая составляет около двух миллионов рублей в месяц. «Арсенал» не в состоянии ее повторить, а «Химки» не хотят отдавать защитника в аренду и доплачивать ему зарплату. Тем не менее, вероятность перехода сохраняется.

В нынешнем сезоне 27-летний Волков провел три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Химками» рассчитан до 30 июня 2025 года.