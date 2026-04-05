«Факел» благодаря дублю Турищева обыграл тульский «Арсенал»

«Факел» в гостях обыграл «Арсенал» в матче 27-го тура Первой лиги — 2:1. Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле.

В составе гостей дубль оформил Максим Турищев. У хозяев голом отметился Эдарлин Рейес.

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков в 27 матчах. «Факел» располагается на первой строчке с 59 очками после 27 игр.