«Факел» благодаря дублю Турищева обыграл тульский «Арсенал»
«Факел» в гостях обыграл «Арсенал» в матче 27-го тура Первой лиги — 2:1. Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле.
В составе гостей дубль оформил Максим Турищев. У хозяев голом отметился Эдарлин Рейес.
«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков в 27 матчах. «Факел» располагается на первой строчке с 59 очками после 27 игр.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|27
|18
|5
|4
|34-13
|59
|
2
|Родина
|27
|14
|10
|3
|45-23
|52
|
3
|Урал
|27
|14
|6
|7
|41-27
|48
|
4
|Ротор
|27
|11
|9
|7
|35-22
|42
|
5
|Спартак Кс
|27
|10
|11
|6
|38-32
|41
|
6
|КАМАЗ
|27
|9
|12
|6
|41-28
|39
|
7
|Челябинск
|27
|9
|11
|7
|35-29
|38
|
8
|Арсенал
|27
|8
|11
|8
|37-33
|35
|
9
|Нефтехимик
|27
|8
|11
|8
|31-32
|35
|
10
|Торпедо
|27
|9
|7
|11
|28-33
|34
|
11
|СКА-Хаб.
|27
|8
|10
|9
|29-35
|34
|
12
|Енисей
|27
|8
|10
|9
|23-31
|34
|
13
|Шинник
|27
|7
|12
|8
|22-23
|33
|
14
|Волга
|27
|8
|7
|12
|31-40
|31
|
15
|Черноморец
|27
|7
|8
|12
|31-37
|29
|
16
|Уфа
|27
|6
|9
|12
|29-35
|27
|
17
|Чайка
|27
|4
|7
|16
|25-59
|19
|
18
|Сокол
|27
|2
|10
|15
|12-35
|16
Результаты / календарь
|10.04
|19:30
|КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|11.04
|15:00
|Чайка – Енисей
|- : -
|11.04
|16:00
|Черноморец – Спартак Кс
|- : -
|11.04
|17:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
|12.04
|13:00
|Урал – Уфа
|- : -
|12.04
|15:00
|Волга – Шинник
|- : -
|12.04
|16:30
|Торпедо – Арсенал
|- : -
|12.04
|17:00
|Ротор – Сокол
|- : -
|13.04
|19:45
|Факел – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|12
|
|
Артем Максименко
Родина
|12
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Мухаммад Султонов
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|24
|1
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|10
|1
|0
|
|15
|1
|6
