5 апреля, 17:58

«Факел» благодаря дублю Турищева обыграл тульский «Арсенал»

Анастасия Пилипенко

«Факел» в гостях обыграл «Арсенал» в матче 27-го тура Первой лиги — 2:1. Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле.

В составе гостей дубль оформил Максим Турищев. У хозяев голом отметился Эдарлин Рейес.

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков в 27 матчах. «Факел» располагается на первой строчке с 59 очками после 27 игр.

Россия. PARI Первая лига. 27-й тур.
05 апреля, 16:00. Арсенал (Тула)
Арсенал
1:2
Факел
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Факел (Воронеж)
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Урал» дома разгромил «Чайку»

Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Факел 27 18 5 4 34-13 59
2
 Родина 27 14 10 3 45-23 52
3
 Урал 27 14 6 7 41-27 48
4
 Ротор 27 11 9 7 35-22 42
5
 Спартак Кс 27 10 11 6 38-32 41
6
 КАМАЗ 27 9 12 6 41-28 39
7
 Челябинск 27 9 11 7 35-29 38
8
 Арсенал 27 8 11 8 37-33 35
9
 Нефтехимик 27 8 11 8 31-32 35
10
 Торпедо 27 9 7 11 28-33 34
11
 СКА-Хаб. 27 8 10 9 29-35 34
12
 Енисей 27 8 10 9 23-31 34
13
 Шинник 27 7 12 8 22-23 33
14
 Волга 27 8 7 12 31-40 31
15
 Черноморец 27 7 8 12 31-37 29
16
 Уфа 27 6 9 12 29-35 27
17
 Чайка 27 4 7 16 25-59 19
18
 Сокол 27 2 10 15 12-35 16
10.04 19:30 КАМАЗ – Нефтехимик - : -
11.04 15:00 Чайка – Енисей - : -
11.04 16:00 Черноморец – Спартак Кс - : -
11.04 17:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
12.04 13:00 Урал – Уфа - : -
12.04 15:00 Волга – Шинник - : -
12.04 16:30 Торпедо – Арсенал - : -
12.04 17:00 Ротор – Сокол - : -
13.04 19:45 Факел – Родина - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Факел

 14
Амур Калмыков
Спартак Кс

 12
Артем Максименко
Родина

 12
П
Илья Жигулев
Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Спартак Кс

 8
Мухаммад Султонов
КАМАЗ

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Челябинск

 24 1 5
Константин Плиев
СКА-Хабаровск

 10 1 0
Александр Перченок
Уфа

 15 1 6
