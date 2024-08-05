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Сегодня, 17:45

«Арсенал» — «Енисей»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

Матч Первой лиги «Арсенал» — «Енисей» покажут на телеканале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Арсенала&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Арсенал&quot;

«Арсенал» сыграет с «Енисеем» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги в понедельник, 5 августа. Встреча пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Арсенал» — «Енисей» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Игры ФНЛ также можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 9 очков в трех турах. В активе «Енисея» 3 балла и 13-е место.

Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Нефтехимик 4 3 0 1 6-5 9
3
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
4
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
5
 Сокол 4 2 2 0 3-1 8
6
 Алания 4 2 1 1 4-1 7
7
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
8
 Родина 4 2 1 1 2-1 7
9
 Балтика 4 1 3 0 4-2 6
10
 Сочи 4 1 1 2 4-5 4
11
 Ротор 4 1 1 2 2-3 4
12
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
13
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
14
 КАМАЗ 4 1 0 3 2-4 3
15
 Черноморец 4 1 0 3 4-7 3
16
 СКА-Хаб. 4 1 0 3 2-9 3
17
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
18
 Шинник 4 0 0 4 1-7 0
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 2 : 2
2.08 20:00
Балтика – Черноморец
 2 : 0
3.08 15:00
Торпедо – Чайка
 1 : 1
3.08 16:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 3
3.08 16:00
Урал – Сокол
 0 : 0
4.08 17:30
Шинник – Сочи
 0 : 2
4.08 18:00
Нефтехимик – Ротор
 1 : 0
4.08 20:00
Родина – КАМАЗ
 0 : 1
5.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 2
Тарас Гаглоев

Тарас Гаглоев

Алания

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 3 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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