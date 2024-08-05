«Арсенал» сыграет с «Енисеем» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги в понедельник, 5 августа. Встреча пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Арсенал» — «Енисей» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Игры ФНЛ также можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 9 очков в трех турах. В активе «Енисея» 3 балла и 13-е место.

Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

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