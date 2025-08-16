«Шинник» на выезде обыграл «Чайку» в матче первой лиги

Завершились два матча 5-го тура первой лиги-2025/26.

Тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Енисеем» (2:2), а «Шинник» на выезде переиграл «Чайку» (2:1).

Для «Шинника» это первая победа в этом сезоне. Команда набрала 4 очка и занимает 12-е место.

Тульский «Арсенал» с 7 очками находится на 8-й строчке, «Чайка» (6) — на 9-й, а «Енисей» (2) — на 16-й.

Россия. PARI Первая лига. 5-й тур.

16 августа, 19:00. Арсенал (Тула)