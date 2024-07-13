«Арсенал» — «Черноморец»: смотреть трансляцию первого матча сезона ФНЛ
Тульский «Арсенал» примет «Черноморец» в первом туре Мелбет Первой лиги в субботу, 13 июля. Встреча пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 16:00 по московскому времени.
Ключевые события матча «Арсенал» — «Черноморец» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры первой лиги будет доступна в прямом эфире на сайте и телеканале «Матч ТВ», а также на канале «Матч Премьер», на платформе VK Видео, в приложении Смарт ТВ «Кинопоиска».
Тульский «Арсенал» по итогам прошлого сезона не сумел выйти в РПЛ, уступив сопернику один мяч. «Черноморец» по итогам сезона занял 15 строчку.
Команды уже встречались четыре раза в своей истории и побед у них поровну — по две.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
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1
|Урал
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2
|Балтика
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3
|Арсенал
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4
|Сочи
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5
|Енисей
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6
|Шинник
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7
|Алания
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8
|Тюмень
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9
|Торпедо
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10
|Нефтехимик
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11
|КАМАЗ
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12
|СКА-Хаб.
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13
|Сокол
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14
|Черноморец
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15
|Родина
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16
|Ротор
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17
|Уфа
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18
|Чайка
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|13.07
|16:00
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Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|13:00
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Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
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Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
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Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
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Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
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Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
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Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
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Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
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Алания – Уфа
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