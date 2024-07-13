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Сегодня, 14:00

«Арсенал» — «Черноморец»: смотреть трансляцию первого матча сезона ФНЛ

Тульский «Арсенал» примет «Черноморец» в первом туре Первой лиги
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Арсенал».
Фото ФК «Арсенал»

Тульский «Арсенал» примет «Черноморец» в первом туре Мелбет Первой лиги в субботу, 13 июля. Встреча пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Арсенал» — «Черноморец» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры первой лиги будет доступна в прямом эфире на сайте и телеканале «Матч ТВ», а также на канале «Матч Премьер», на платформе VK Видео, в приложении Смарт ТВ «Кинопоиска».

Тульский «Арсенал» по итогам прошлого сезона не сумел выйти в РПЛ, уступив сопернику один мяч. «Черноморец» по итогам сезона занял 15 строчку.

Команды уже встречались четыре раза в своей истории и побед у них поровну — по две.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
17
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
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34 тур
13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
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