«Черноморец» не удержал победу над «Арсеналом»

«Черноморец» в гостях сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 20-го тура Первой лиги — 1:1.

У гостей во втором тайме пенальти реализовал Саид Алиев. У хозяев за четыре минуты до конца основного времени отличился Резиуан Мирзов.

«Черноморец» набрал 21 очко и занимает 13-е место в таблице чемпионата.

У «Арсенала» прервалась серия из трех побед. Тульский клуб с 27 очками — на 9-й строчке.