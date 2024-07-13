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Сегодня, 17:54

«Арсенал» обыграл «Черноморец» в стартовом матче первой лиги сезона-2024/25

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«Арсенал» — «Черноморец».
Фото Соцсети

Тульский «Арсенал» дома одержал победу над «Черноморцем» со счетом 1:0 в стартовом матче сезона-2024/25 в первой лиге.

Единственный гол на 51-й минуте забил Данил Липовой.

«Арсенал» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу первой лиги. «Черноморец» расположился на 18-й строчке с нулем баллов.

Во втором туре первой лиги «оружейники» примут «КАМАЗ» 20 июля, а команда из Новороссийска на следующий день сыграет дома с «Чайкой».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 1-й тур
13 июл, 16:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:0
Черноморец Н

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Черноморец (Новороссийск)
2
0
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«Арсенал» — «Черноморец»: смотреть трансляцию первого матча сезона ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
2
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
3
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
4
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
6
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
8
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
11
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
15
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
18
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
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33 тур
34 тур
13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
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ЖК
Г
Данил Липовой

Данил Липовой

Арсенал Т

 1
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И К Ж
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Арсенал Т

 1 0 1
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Арсенал Т

 1 0 1
Виталий Стежко

Виталий Стежко

Черноморец Н

 1 0 1
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