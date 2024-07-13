«Арсенал» обыграл «Черноморец» в стартовом матче первой лиги сезона-2024/25

Тульский «Арсенал» дома одержал победу над «Черноморцем» со счетом 1:0 в стартовом матче сезона-2024/25 в первой лиге.

Единственный гол на 51-й минуте забил Данил Липовой.

«Арсенал» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу первой лиги. «Черноморец» расположился на 18-й строчке с нулем баллов.

Во втором туре первой лиги «оружейники» примут «КАМАЗ» 20 июля, а команда из Новороссийска на следующий день сыграет дома с «Чайкой».