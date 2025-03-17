«Арсенал» сыграет с «Чайкой» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги в понедельник, 17 марта. Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Арсенал» — «Чайка» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Следить за игрой можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Первой лиги. Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 23-х туров ФНЛ тульская команда набрала 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. «Чайка» с 29-ю очками располагается на 11-й строчке Первой лиги.

Россия. PARI Первая лига. 24-й тур.

17 марта, 20:00. Арсенал (Тула)

