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Сегодня, 20:58

«Балтика» с крупным счетом обыграла тульский «Арсенал»

Алина Савинова
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Тульский «Арсенал» принимал на своем поле «Балтику» в матче 20-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

В составе команды из Калининграда отличились Максим Кузьмин, Гедеон Гузина и Тамерлан Мусаев, оформившие дубли.

«Балтика», набрав 41 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Тулы занимает 6-е место (32 очка).

Россия. ФНЛ. 20-й тур
25 нояб, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:5
Балтика
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
3
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
8
 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
16
 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 19 3 3 13 13-35 12
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.11 19:00
Арсенал – Балтика
 0 : 5
27.11 13:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 - : -
27.11 14:00
Велес – Енисей
 - : -
27.11 14:00
Волгарь – Родина
 - : -
27.11 15:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 15:00
Рубин – Нефтехимик
 - : -
27.11 16:00
Кубань – Волга
 - : -
27.11 16:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
27.11 17:00
Алания – Уфа
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 17 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 16 1 5
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