«Балтика» с крупным счетом обыграла тульский «Арсенал»
Тульский «Арсенал» принимал на своем поле «Балтику» в матче 20-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
В составе команды из Калининграда отличились Максим Кузьмин, Гедеон Гузина и Тамерлан Мусаев, оформившие дубли.
«Балтика», набрав 41 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Тулы занимает 6-е место (32 очка).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Енисей
|19
|9
|7
|3
|28-19
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|19
|9
|5
|5
|37-22
|32
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|25-19
|30
|
8
|Волгарь
|19
|8
|5
|6
|21-18
|29
|
9
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
10
|Нефтехимик
|19
|7
|6
|6
|18-14
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|19
|5
|6
|8
|18-24
|21
|
13
|Акрон
|19
|4
|9
|6
|18-24
|21
|
14
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
15
|Велес
|19
|5
|2
|12
|14-31
|17
|
16
|Кубань
|19
|4
|4
|11
|17-22
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|19
|3
|3
|13
|13-35
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.11
|19:00
|
Арсенал – Балтика
|0 : 5
|27.11
|13:00
|
Краснодар-2 – КАМАЗ
|- : -
|27.11
|14:00
|
Велес – Енисей
|- : -
|27.11
|14:00
|
Волгарь – Родина
|- : -
|27.11
|15:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|15:00
|
Рубин – Нефтехимик
|- : -
|27.11
|16:00
|
Кубань – Волга
|- : -
|27.11
|16:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|27.11
|17:00
|
Алания – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|17
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|16
|1
|5
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