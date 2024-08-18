«Арсенал» — «Алания»: видеообзор матча первой лиги

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Аланией» в матче 6-го тура первой лиги — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Арсенал».

«Алания» с 80-й минуты играла в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Константин Плиев.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.