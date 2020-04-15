«Армавир» снялся с первенства ФНЛ

«Армавир» снимается с розыгрыша Олимп-ФНЛ, сообщается на официальном сайте клуба. Одной из причин такого решение стала пандемия коронавируса. Клуб с момента создания финансировал бизнесмен Джеван Челоянц.

— Вынужден сообщить, что в связи с тем, что «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять «Армавир» с ФНЛ, — отметил президент клуба Валентин Климко. — Клуб существует исключительно на пожертвования, которые вносил именно Джеван Крикорович. Я благодарю, прежде всего, Джевана Крикоровича, за почти пять непростых, но замечательных сезонов, за футбольную инфраструктуру, построенную в основном и в существенной доле на его личные деньги, а также средства Олега Мкртчана.

За это время мы смогли обновить стадион, построив новую трибуну, привести в порядок всю футбольную инфраструктуру стадиона. Все это будет в дальнейшем служить городу и клубу. К сожалению, вместе с Джеваном Крикоровичем мы не смогли реализовать наш основной проект — строительство футбольной академии в городе — прежде всего, из-за бюрократических проволочек и в связи с отсутствием технической поддержки властей города.

Также хочу подчеркнуть, что ФК «Армавир» в полном объеме выполнит финансовые обязательства по всем контрактам и прекратит сезон без долгов. За все эти годы нашим главным критерием была финансовая прозрачность, отсутствие задержек перед футболистами, персоналом команды, а также долгов на балансе клуба. С этой задачей мы справились.

На данный момент мы делаем все, чтобы «Армавир» продолжал существование в профессиональном футболе. Вероятно, новый сезон клуб начнёт в Олимп-ПФЛ.

Администрация города обещала помочь клубу сохранить профессиональный статус.

«Армавир» занимал 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков в 27 матчах.