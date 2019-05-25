"Армавир" остался в ФНЛ, "Балтика" вылетела

"Армавир" победил "СКА-Хабаровск" в заключительном матче Олимп-ФНЛ сезона-2018/19 (2:0). Команда из одноименного города сохранила прописку в этом турнире. "Балтика" сыграла вничью с "Тюменью" (1:1) - обе команды вылетели в Олимп-ПФЛ, заняв 16-е и 20-е места соответственно.

Кроме того, во второй дивизион отправились "Факел" (17-е место), "Сибирь" (18-е место) и "Зенит-2" (19-е место).

Олимп - ФНЛ

38-й тур

"Армавир" - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 2:0 (0:0)

Голы: Поляков, 55 (1:0). Мирошниченко, 79 - с пенальти (2:0).

"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Тен, Концедалов, Безлихотнов, Поляков (Лаук, 80), Суханов, Лусикян (Романенко, 60), Гурфов (Клопков, 74), Синявский (Падерин, 59).

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Опарин, Суслов, Труфанов (Алейник, 29), Хомуха, Квеквескири (Ненахов, 68), Никифоров, Карасев (Кабутов, 59), Малеев, Камеш, Булия, Базелюк (Максименко, 54).

Предупреждения: Мирошниченко, 51. Суслов, 79. Алейник, 83.

Судья: Амелин (Тула).

25 мая. Армавир. Стадион "Юность".

"Балтика" (Калининград) - "Тюмень" - 1:1 (1:0)

Голы: Тишкин, 20 (1:0). Милосавлев, 53 (1:1).

"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин, Гасанов, Алибеков, Плопа, Шаваев, Глушков (Портнягин, 87), Причиненко, Саплинов (Кузьмичев, 64), Дрогунов, Дядюн.

"Тюмень": Вамбольт, Коваленко, Лихачев, Бем, Шакуро, Рябокобыленко (Глухов, 46), Фомин, Гордюшенко (Милосавлев, 37. Маринкович, 65), Чудин (Маргиев, 46), Леонтьев, Карпов.

Предупреждения: Рябокобыленко, 43. Лихачев, 45+1. Маргиев, 72. Вамбольт, 90+1. Тишкин, 90+1.

Судья: Волошин (Смоленск).

25 мая. Калининград. Стадион "Калининград".

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