"Армавир" остался в ФНЛ, "Балтика" вылетела

"Армавир" победил "СКА-Хабаровск" в заключительном матче Олимп-ФНЛ сезона-2018/19 (2:0). Команда из одноименного города сохранила прописку в этом турнире. "Балтика" сыграла вничью с "Тюменью" (1:1) - обе команды вылетели в Олимп-ПФЛ, заняв 16-е и 20-е места соответственно.
Кроме того, во второй дивизион отправились "Факел" (17-е место), "Сибирь" (18-е место) и "Зенит-2" (19-е место).
Олимп - ФНЛ
38-й тур
"Армавир" - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 2:0 (0:0)
Голы: Поляков, 55 (1:0). Мирошниченко, 79 - с пенальти (2:0).
"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Тен, Концедалов, Безлихотнов, Поляков (Лаук, 80), Суханов, Лусикян (Романенко, 60), Гурфов (Клопков, 74), Синявский (Падерин, 59).
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Опарин, Суслов, Труфанов (Алейник, 29), Хомуха, Квеквескири (Ненахов, 68), Никифоров, Карасев (Кабутов, 59), Малеев, Камеш, Булия, Базелюк (Максименко, 54).
Предупреждения: Мирошниченко, 51. Суслов, 79. Алейник, 83.
Судья: Амелин (Тула).
25 мая. Армавир. Стадион "Юность".
"Балтика" (Калининград) - "Тюмень" - 1:1 (1:0)
Голы: Тишкин, 20 (1:0). Милосавлев, 53 (1:1).
"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин, Гасанов, Алибеков, Плопа, Шаваев, Глушков (Портнягин, 87), Причиненко, Саплинов (Кузьмичев, 64), Дрогунов, Дядюн.
"Тюмень": Вамбольт, Коваленко, Лихачев, Бем, Шакуро, Рябокобыленко (Глухов, 46), Фомин, Гордюшенко (Милосавлев, 37. Маринкович, 65), Чудин (Маргиев, 46), Леонтьев, Карпов.
Предупреждения: Рябокобыленко, 43. Лихачев, 45+1. Маргиев, 72. Вамбольт, 90+1. Тишкин, 90+1.
Судья: Волошин (Смоленск).
25 мая. Калининград. Стадион "Калининград".