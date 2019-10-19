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«Армавир» и «Ротор» не выявили победителя

19:11
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«Армавир» сыграл вничью с «Ротором» (0:0) в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча прошла в Армавире на стадионе «Юность».

«Ротор» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Армавир» — 13-я строчка и 20 баллов.

Олимп — ФНЛ

18-й тур

«Армавир» — «Ротор» (Волгоград) — 0:0

«Армавир»: Матюша, Кутин (Мирошниченко, 87), Васильев, Тен, Хайруллов, Лусикян, Клопков, Переверзев (Поляков, 70), Думбья (Тучевич, 77), Падерин (Иванченко, 68), Калмыков.

«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Байрыев, Удалый, Ткачук, Евсеев (Горбунов, 63), Фатуллаев (Алейник, 73), Султонов, Попов, Песегов, Саная (Муллин, 66), Николаев.

Предупреждения: Николаев, 14. Кутин, 20. Лусикян, 24. Тен, 45. Горбунов, 75.

Судья: Шадыханов (Москва).

19 октября. Армавир. Стадион «Юность».

Армавир — Ротор

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