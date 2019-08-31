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«Армавир» и «Мордовия» обошлись без голов

21:01

«Армавир» и «Мордовия» сыграли вничью в 11-м туре Олимп-ФНЛ.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

11-й тур

«Армавир» — «Мордовия» (Саранск) — 0:0

«Армавир»: Руденок, Кутин, Хайруллов, Тен, Мирошниченко, Безлихотнов (Лусикян, 76), Поляков (Падерин, 70), Гурфов, Рзаев (Переверзев, 73), Замалиев, Калмыков (Абдул Гафар, 84).

«Мордовия»: Смирнов, Ятченко, Юсупов, Климов, Теняев (Стрелов, 29), Орлов (Соболев, 66), Дворецков, Джумаев, Навлетов, Буранов (Ермаков, 79), Адаев (Поярков, 75).

Предупреждения: Замалиев, 87. Ермаков, 88. Ятченко, 90.

Судья: Фролов (Москва).

31 августа. Армавир. Стадион «Юность».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/

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