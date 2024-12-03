Ари заявил, что жена будет помогать ему в работе спортивным директором «Торпедо»

Спортивный директор «Торпедо» Ари в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о помощи со стороны жены в работе с командой.

«Жена помогала управлять клубом в Бразилии? Моя жена — невероятный человек. За такое короткое время узнала много нового о футболе! Она будет со мной в России», — сказал функционер «СЭ».

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.