Ари заявил, что решение о подписании Погба должен принимать президент «Торпедо»

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари ответил на вопрос «СЭ» о возможном подписании чемпиона мира в составе сборной Франции Поля Погба.

— Вы действительно считаете возможным приглашение Погба?

— Почему нет?

— Финансово «Торпедо» сможет себе позволить его подписание?

— Как я уже отмечал, я не говорю о зарплате. Я не уполномочен этого делать. Все всегда будет решать президент!

Ари занял должность спортивного директора автозаводцев 3 декабря.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.