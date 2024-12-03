Ари — о работе в «Торпедо»: «Любовь к России, любовь к футболу не оставили у меня других мыслей»

Экс-нападающий сборной России Ари ответил на вопрос о переговорах с «Торпедо» по назначению на пост спортивного директора.

«Получил приглашение от Олега Кононова и Леонида Соболева. Переговоры не были сложными, так как у нас сходятся мысли. Я, конечно, думал, так как до недавнего момента еще был в роли футболиста. У меня свой клуб в Бразилии. Но любовь к футболу, даже в другом амплуа, любовь к России, атмосфера и то, как строится работа в клубе «Торпедо», не оставили у меня других мыслей», — сказал Ари.

Ари в России играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который выступает в бразильской серии D.

В 2018 году он получил российское гражданство, впоследствии проведя 2 матча за сборную страны.

«Торпедо» находится на 2-м месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 2 очка.