Ари стал новым спортивным директором «Торпедо»

Экс-нападающий сборной России Ари подтвердил назначение на пост спортивного директора московского «Торпедо».

«Подтверждаю: я — новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России», — заявил Ари «РБ Спорт».

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.