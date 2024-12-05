Ари: «Пригласить Неймара в «Торпедо»? Насколько знаю, он планирует вернуться в «Сантос»

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари ответил на вопрос о возможном приглашении футболиста «Аль-Хиляля» Неймара в клуб.

«Насколько я знаю, Неймар хочет купить «Сантос». Там он начинал свою карьеру. Якобы он будет игроком, президентом и бизнесменом. Знаю, что его отец сделал предложение клубу», — сказал Ари «СЭ».

Ранее сотрудник автозавдоцев заявил, что клуб рассмотрит возможность подписания чемпиона мира в составе сборной Франции Поля Погба по окончании его дисквалификации за допинг.