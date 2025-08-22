Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо». Он занимал эту должность с декабря 2024 года

«Торпедо» объявило об уходе Ари с поста спортивного директора клуба.

39-летний экс-игрок сборной России занимал эту должность с декабря 2024 года.

Также 22 августа было объявлено, что на должность генерального директора назначен Игорь Резвухин, Сергей Синяев вернулся к работе в качестве руководителя спортивного кластера.

Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и гендиректор клуба Валерий Скородумов стали фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им грозит наказание до семи лет лишения свободы.

«Торпедо» после 5 туров занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиге, набрав 4 очка.