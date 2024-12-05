Ари поделился впечатлениями от первых дней работы в «Торпедо»

Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал о первых днях работы на должности в клубе.

«Это было хорошо! Много работы! Я считаю, что все ждут хорошего результата!», — сказал Ари «ВсеПроСпорт».

Ари занял должность спортивного директора автозаводцев 3 декабря.

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.