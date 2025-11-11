Ари назвал «Торпедо» народной командой

Спортивный директор «Торпедо» Ари ответил на вопрос о том, можно ли назвать команду народной.

— Можно ли назвать «Торпедо» народной командой? Учитывая историю и прошлые достижения?

— Да! Я считаю, что многие люди будут ассоциировать себя с клубом и цветами «Торпедо».

«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».