10 ноября, 13:09

Ари назвал сроки завершения строительства нового стадиона «Торпедо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Торпедо» Ари назвал «СЭ» сроки завершения строительства нового стадиона.

— Новая арена «Торпедо» очень напоминает стадион «Краснодара». Наш стадион будет очень уютным. Он не слишком большой, но я надеюсь однажды увидеть его заполненным до отказа!

— Когда его достроят?

— Я полагаю, что в марте или апреле... А тренировочные поля будут готовы уже в декабре!

«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
    «Челябинск» — «Уфа»: онлайн-трансляция матча Первой лиги (ФНЛ)
