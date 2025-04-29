Ари назвал ложью новость об уходе из «Торпедо»

Спортивный директор «Торпедо» Ари опроверг «СЭ» новость об уходе из клуба.

«Это ложь!» — сказал Ари «СЭ».

Ранее Metaratings.ru сообщило, что в «Торпедо» приняли решение завершить сотрудничество с Ари, который был назначен спортивным директором клуба 3 декабря.

После 30 туров черно-белые с 55 очками занимают второе место в первой лиге, отставая от лидирующей «Балтики» на 11 очков.

Во время карьеры футболиста Ари выступал в РПЛ за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».