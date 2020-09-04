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Арбитр Любимов пропустит матч «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» из-за подозрения на коронавирус

18:02
Игроки &quot;Крыльев Советов&quot;. Фото ФК "Крылья Советов".
Игроки &quot;Крыльев Советов&quot;. Фото ФК "Крылья Советов".
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Матч седьмого тура первенства Олимп-ФНЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» отработает судья Евгений Буланов, сообщает пресс-служба РФС. Ранее игру должен был обслуживать Артем Любимов.

Сообщается, что тест Любимова на коронавирус дал сомнительный результат. Матч состоится 9 сентября. Начало в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/192

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