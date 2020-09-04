Матч седьмого тура первенства Олимп-ФНЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» отработает судья Евгений Буланов, сообщает пресс-служба РФС. Ранее игру должен был обслуживать Артем Любимов.

Сообщается, что тест Любимова на коронавирус дал сомнительный результат. Матч состоится 9 сентября. Начало в 16.00 по московскому времени.