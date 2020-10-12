Андрей Титов переходит в «Тюмень»

Нападающий «Акрона» Андрей Титов доиграет осеннюю часть сезона-2020/21 в составе лидера группы 4 ПФЛ «Тюмени» на правах аренды, сообщает сайт клуба.

Титов пополнил состав тольяттинцев еще в период выступления «Акрона» в Кубке МФС «Приволжье». С тех пор форвард провел за команду Дмитрия Емельянова 36 матчей в различных турнирах, в которых отличился 17 раз (семь мячей на профессиональном уровне).

В Олимп-ФНЛ свой бомбардирский счет он еще не открыл. В десяти матчах в общей сложности Титов провел на поле 242 минуты.