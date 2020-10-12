Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Андрей Титов переходит в «Тюмень»

10:25
Теги:

Нападающий «Акрона» Андрей Титов доиграет осеннюю часть сезона-2020/21 в составе лидера группы 4 ПФЛ «Тюмени» на правах аренды, сообщает сайт клуба.

Титов пополнил состав тольяттинцев еще в период выступления «Акрона» в Кубке МФС «Приволжье». С тех пор форвард провел за команду Дмитрия Емельянова 36 матчей в различных турнирах, в которых отличился 17 раз (семь мячей на профессиональном уровне).

В Олимп-ФНЛ свой бомбардирский счет он еще не открыл. В десяти матчах в общей сложности Титов провел на поле 242 минуты.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/blog/2020/10/12/andrej-titov-perehodit-v-tyumen/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир