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Талалаев — о болельщике, прошедшем сбор с «Балтикой»: «Главным желанием было не навредить парню»

Алина Савинова
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об участии болельщика Николая Ануфриенко в тренировочном сборе команды.

«Понятно, что ему не хватает футбольных навыков, физики. Первые четыре дня ему было очень тяжело. Я особенно испугался, когда он чуть не упал в обморок после первой интервальной тренировки, когда он побелел и его вывели на улицу. Моим главным желанием было не навредить парню, поэтому перед сбором мы провели для него хорошее медицинское обследование, а нагрузки на тренировках, иногда, сокращались», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

Ануфриенко получил возможность пройти полноценный тренировочный сбор вместе с основной командой «Балтики», выиграв конкурс от клуба «Выжить в Белеке». Отмечалось, что он работает электриком.

Источник: Metaratings.ru.
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Балтика
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Талалаев признался, что стал бы дрессировщиком, если бы не футбол
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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Нефтехимик – СКА-Хаб.
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1.03 00:00
Родина – Тюмень
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Ротор – Урал
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