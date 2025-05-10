Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал «СЭ» возвращение команды в РПЛ.

«Эмоции замечательные! Едем на двух автобусах — футболистам позволили остаться без тренеров и руководителей, надо отметить! Год работы, сделано самое главное. Мы единая команда, поэтому и во втором автобусе догоним их по эмоциям и состоянию. Ощущение сделанного большого дела. С футболистами сейчас доктор и массажист. Когда вы уверены друг в друге, это не опасно. Взаимоуважение строится на доверие. После игры мне запрещено было заходить в раздевалку (Талалаев был удален в матче 31-го тура против «Торпедо»), но я ждал ребят у автобуса — обнял каждого персонально!» — сказал Талалаев «СЭ».

«Балтика» на выезде сыграла вничью с «Черноморцем» в матче 32-го тура первой лиги — 0:0. После этого матча с ничейным результатом «Балтика» завоевала право в сезоне-2025/26 выступать в чемпионате России.

За два тура до окончания розыгрыша ФНЛ калининградская команда с 67 очками лидирует в турнирной таблице и уже не опустится ниже второго места.